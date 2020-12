"Chieri in luce", il video mapping accende la Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco

“Nonostante i giorni difficili che stiamo vivendo, Chieri vuole ripartire e dunque anche questo Natale come Comune vogliamo regalare cultura e bellezza ai cittadini, oltre agli aiuti già messi in campo per famiglie, esercenti e imprese-spiega l’assessore alla Cultura Antonella Giordano -Ogni anno un monumento chierese viene illuminato, così da ‘restituirlo’ alla comunità e attrarre l’attenzione delle generazioni più giovani e dei turisti. Lo scorso anno abbiamo cominciato con l’Arco Trionfale, quest’anno è la volta della chiesa monumentale dei Santi Bernardino e Rocco”.

Il progetto vuole valorizzare, riqualificare e riattualizzare il patrimonio storico e architettonico attraverso un’illuminazione performativa e artistica che coinvolge monumenti ed edifici simbolo dell’identità cittadina. Non si tratta quindi di una semplice illuminazione ma di una complessa e suggestiva proiezione artistica che guarda a consolidate esperienze straniere, per esempio Madrid, Lione e la Fête des Images di Épinal, città francese gemellata con Chieri.

“Abbiamo scelto la chiesa dei Santi Bernardino e Rocco-continua l’assessore Antonella Giordano -perché questo è l’anno che la Regione Piemonte ha dedicato all’arte Barocca. Ricorrono anche le celebrazioni dei 250 anni dalla morte dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, artefice della cupola della chiesa. Il Video Mapping che illuminerà la facciata riprende le immagini di angeli, santi e Madonne raffigurate nelle preziose opere custodite all’interno, e queste animazioni artistiche sono accompagnate dalle note dell’organo di San Bernardino, il più antico di Chieri, infatti, sulla facciata compariranno le canne d’organo che si muoveranno a tempo di musica. Un’occasione per esaltare una delle nostre eccellenze culturali, per celebrare il Barocco e per valorizzare la nuova e ritrovata piazza Cavour, che, terminati da poco i lavori, viene così restituita ai cittadini”.