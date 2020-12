Provano a rubare al supermercato ma vengono scoperte: denunciate e multate

Domenica pomeriggio gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno indagato una cittadina marocchina di 34 anni. La donna, pochi minuti dopo essere entrata in un supermercato in via Cigna, si è diretta verso la corsia riservata ai clienti privi d’acquisti.

La cosa ha insospettito il personale della vigilanza che ha chiesto alla trentaquattrenne di mostrare il contenuto della propria borsa, costituita da un rivestimento termico in grado di schermare le barriere antitaccheggio. All’interno della sacca erano state occultate 4 bottiglie di grappa, separate dalla propria etichetta con un tagliaunghie che la donna aveva nascosto nella tasca della propria giacca. Oltre la denuncia, alla straniera è stata elevata una sanzione amministrativa in quanto non ha rispettato le limitazioni previste per fronteggiare l’emergenza Covid.

In un punto vendita della stessa catena di supermercati, personale della Squadra Volante viene chiamato ad intervenire lunedì pomeriggio: due donne sono state viste occultare merce alimentare e di profumeria all’interno di alcune borse. Perquisite personalmente, i poliziotti rinvengono nella fodera interna del cappotto, modificata appositamente, due confezioni di merendine ed uno smalto. Inoltre, nelle borse al seguito, gli operatori scoprono numerosi capi di vestiario per un valore di oltre 1000 euro.

Una delle due donne, minorenne, è stata denunciata per tentato furto, l’altra, cittadina italiana di 25 anni, è stata invece arrestata.