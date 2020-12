Ragazza di 18 anni si chiude nel bagno della scuola e minaccia il suicidio: salvata dai carabinieri

Attimi di tensione all'Istituto professionale "Giulio" di via Bidone, nel cuore del quartiere San Salvario, dove una ragazza peruviana di 18 anni si é chiusa in bagno e ha minacciato di gettarsi dal quarto piano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno buttato giù la porta e afferrato la giovane, residente in una comunità per minori. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con il mezzo elevatore che aveva già raggiunto il quarto piano per intervenire.

La ragazza si trovava a scuola per seguire un percorso didattico dedicato.