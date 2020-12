Moncalieri rilancia i buoni spesa per aiutare le persone messe in crisi dal Covid

Nella gara della solidarietà nessuno vuole rimanere indietro nella zona sud di Torino e così, quasi in contemporanea con i 'cugini' di Nichelino, anche a Moncalieri l'Amministrazione ha deciso di rilanciare l'iniziativa dei buoni spesa per aiutare famiglie e persone messe in ginocchio dal Covid.

Una iniziativa analoga era stata varata già in primavera, durante il primo lockdown, adesso la seconda ondata del virus (e di chiusure) ha convinto l'Amministrazione a rimettere in campo l'idea dei buoni per aiutare a fare la spesa. "Perché 'Nessuno indietro avanti insieme' non è solo uno slogan", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna.

Fino alle ore 20 di lunedì 7 dicembre è possibile presentare la domanda per il buono spesa. Ovviamente la possono inoltrare esclusivamente i cittadini che sono residenti a Moncalieri che si trovano in difficoltà economiche a causa dell'emergenza Covid e la richiesta può essere inoltrata da un solo membro per nucleo familiare.