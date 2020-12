Attualità |

Riapre lo store della Reale Mutua Basket Torino

Dal 4 dicembre al via la "YELLOW&BLUE WEEK"

Riapre al pubblico lo store di via Giolitti, lo fa con la novità della collezione di Bilcee, il nuovo sponsor tecnico della Reale Mutua Basket Torino. Per celebrare il momento, lanciamo la "YELLOW&BLUE WEEK". Una settimana, da venerdì 4/12 al 11/12, per scoprire e acquistare l'abbigliamento gialloblu. Una settimana di offerte speciali, con importanti sconti su tutta la collezione. Vi aspettiamo in via Giolitti 19, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Eccezionalmente questo sabato 5 dicembre saremo aperti dalle ore 10.00 alle ore 13.00, mentre saremo chiusi martedì 8 dicembre. I prodotti di questa stagione saranno visibili in anteprima nella sezione vetrina della pagina Facebook della Reale Mutua Basket Torino e nelle stories in evidenza su Instagram. OFFERTE Sconti fino al 30% sulla nuova collezione della Reale Mutua Basket Torino, fino al 50% sul merchandising della passata stagione. Offerte incredibili da scoprire nel nostro store. ACCESSO ALLO STORE E INFORMAZIONI All'interno dello store si potrà accedere indossando la mascherina, all'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. L'accesso sarà consentito a 2 persone contemporaneamente. Sarà possibile pagare con bancomat e contanti. Per ulteriori informazioni si può scrivere alla mail info@baskettorinoofficial.com o telefonare al numero 01118890911.

comunicato stampa

