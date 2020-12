Parella, finalmente sfalciato il prato di via Madonna delle Salette. Il Comitato Salviamo i Prati: “Diventi parco urbano”

Dopo mesi di attesa, il prato di via Madonna delle Salette è stato finalmente sfalciato: hanno ottenuto l'effetto sperato, quindi, le lamentele portate avanti nelle scorse settimane da alcuni residenti; l'erba alta, in grado di attirare anche un cospicuo abbandono di rifiuti, è stata tagliata grazie all'intervento della Città di Torino.

Sospiro di sollievo

Soddisfazione è stata espressa da parte del Comitato Parella Sud-Ovest, da sempre interessato alla sorte dell'intera area: “Ringraziamo - si legge sulla pagina Facebook - l’assessore all'ambiente Alberto Unia, gli uffici del Verde Centrale e la dottoressa Cristina Seymandi per aver eseguito un intervento straordinario di sfalcio e pulizia dei lotti Salette, Levi e Cattaneo. Speriamo che gli abbandoni di rifiuti si fermino. Noi continueremo a segnalarli e a collaborare con le forze dell’ordine per cercare di rintracciare i responsabili”.

La proposta: un grande parco urbano

Nel frattempo c'è chi, come il Comitato Salviamo i Prati, chiede di trasformare il prato abbandonato in un grande parco urbano: “La sindaca Appendino - fanno sapere – nel luglio del 2019 ha inserito la costruzione del palavolley tra le priorità, intenzione ribadita nella conferenza stampa della società Volley Parella nell'ottobre 2020. Questa corsa alla cementificazione è in netta contraddizione con una forza politica che si dichiara amica dell'ambiente”.

Per farlo, il comitato ha proposto una variante al piano regolatore: “Salvare il prato di Parella - concludono - sarebbe estremamente facile per il Comune, che ne è proprietario e a cui basterebbe modificare la destinazione d’uso del terreno, rendendolo parco urbano. La soluzione è anche poco costosa, sappiamo che è possibile piantare decine di specie arboree, realizzare vialetti, collocare panchine e lampioni ad un costo decisamente basso, restituendo agli abitanti uno spazio vitale”.