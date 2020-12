Ail, al via la campagna Natale 2020: l’emergenza non ferma la solidarietà

AIL Torino è pronta a partire con la campagna di Natale 2020 che quest’anno, insieme ai tradizionali banchetti in piazza, mette in campo una serie di nuovi strumenti per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria, e si protrae ininterrottamente fino al 24 dicembre.

Innanzitutto, nel weekend del 5 e 6 dicembre AIL Torino torna in piazza con le sue classiche stelle di Natale, e sarà presente in:

- Piazza Gran Madre e Piazza Santa Rita dalle 9 alle 18

- Eataly Lingotto dalle 11 alle 19

- Parco della Tesoriera dalle 10 alle 18

- Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie (Crocetta) dalle 10 alle 14 e alle 18

Inoltre, sempre a partire da sabato 5 dicembre, con orario dalle 11 alle 18 tutti i giorni, AIL Torino avrà uno spazio in centro, in via Prati 2 (zona Piazza Solferino), in cui trovare le celebri stelle di Natale di AIL, ma anche le stelle di cioccolato, i panettoni e pandori Bonifanti, il torrone Sebaste e i braccialetti Cruciani. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività di assistenza di AIL Torino a favore dei malati oncoematologici e le loro famiglie.

“In questa situazione di difficoltà – ha commentato la Presidente di AIL Torino Federica Galleano - in cui la pandemia ha cambiato tutto e siamo stati costretti a interrompere le nostre iniziative di raccolta fondi sul territorio, i nostri volontari non si sono mai fermati. Tra le attività che ci hanno impegnati maggiormente nei mesi scorsi c’è stato sicuramente il trasporto in ospedale, aumentato del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Non va dimenticato che abbiamo continuato a finanziare la ricerca scientifica sui tumori del sangue con 20 borse di studio, di cui una appena attivata, e a offrire i servizi a Casa AIL. Oggi siamo pronti a partire con la nostra campagna di Natale: tantissimi volontari saranno impegnati a offrire le nostre stelle di Natale e a raccogliere fondi per aiutare i malati, necessità resa ancora più forte da questa pandemia. Oltre allo spazio AIL Torino abbiamo attivato alcuni strumenti nuovi che ci permettono di adeguarci alla situazione attuale”.

L’associazione ha aperto anche una vetrina online attraverso cui prenotare le stelle di Natale e altri articoli della campagna. Tutte le informazioni al link https://shop.ailtorino.it

“Siamo anche orgogliosi di annunciare – conclude la Presidente Galleano - la collaborazione con l’AGIFAR Torino, l’Associazione Giovani Farmacisti, che ci consente di essere presenti con le nostre stelle di Natale presso le farmacie aderenti, sia a Torino sia in provincia. Per questo ringraziamo l’associazione e il presidente Giacomo Maria Operti per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno dimostrato e che ci consente una maggiore presenza su tutto il territorio. Insieme all’AGIFAR ringraziamo anche i tanti altri negozi, tra librerie, lavanderie, edicole che, tanto a Torino quanto in provincia, si sono dimostrati disponibili ad accogliere le nostre stelle”.