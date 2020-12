Avviata la raccolta fondi natalizia per gli anziani della Cooperativa Zenith

La cooperativa sociale Zenith ha, da pochi giorni, lanciato la campagna di beneficenza Natalizia #NataleSolidaleConZenith. Per questa importante occasione ha collaborato con piccoli artigiani del territorio realizzando quello che è pensato per essere lo “zainetto della contemporaneità”.

Prodotto in numero limitato, con materiali di riciclo, è pensato per essere un regalo unico e colmo di significato: tutti i proventi raccolti da chi lo ordinerà online saranno investiti in iniziative di contrasto alla solitudine delle persone anziane di Torino.

Da quattro anni, la Cooperativa Zenith si prende cura delle persone anziane della nostra città. Lo fa supportando chi ne ha bisogno nella vita quotidiana, affinché possa rimanere nella sua casa il più a lungo possibile. Poi, offre occasioni per stare insieme, imparare cose nuove, mettere a frutto le proprie capacità, soprattutto fare nuove amicizie.

L’obiettivo è questo: che nessuna persona anziana sia lasciata sola.

Donare per regalarsi questa borsa, quindi, è un gesto che fa del bene concreto, in quanto tutti i proventi delle ordinazioni, al netto dei costi di produzione e consegna, saranno destinati ad iniziative di socializzazione e compagnia pensate per gli anziani che vivono situazioni di solitudine a Torino.

Ogni suo pezzo è stato ritagliato, decorato e cucito a mano utilizzando materiali di recupero. È un oggetto robusto, solido, fatto per durare. A occuparsi del design e del montaggio è stato Claudio, l’artigiano ideatore della nota linea di borse TURINMADE. Ogni zaino è originale, frutto di cura e attenzione ai più piccoli dettagli. Per questo, sarà disponibile in produzione limitata. Chi se lo regalerà lo riceverà direttamente a casa sua in tempo per Natale.

Tutte le informazioni per aderire alla campagna #NataleSolidaleConZenith sono disponibili sul sito www.cooperativazenith.it