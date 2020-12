Attualità |

La Reale Mutua Basket Torino scende in campo su Linkedin

Allargando così i propri canali di comunicazione e informazione

La Reale Mutua Basket Torino ha da oggi il proprio account su LinkedIn, allargando ulteriormente i propri canali di comunicazione e informazione. Con 14 milioni di utenti attivi in Italia e quasi 600 milioni nel Mondo, LinkedIn è una piattaforma che negli ultimi anni ha conosciuto una grandissima crescita non solo tra gli utenti privati ma anche tra le aziende che ne hanno fatto un canale di comunicazione fondamentale per i rapporti con clienti e partners. I contenuti del feed di LinkedIn ricevono quasi 9 miliardi di impressioni alla settimana, rendendo la piattaforma uno strumento eccellente in ottica B2B generando il 50% di traffico e l’80% di leads. Un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione del brand e nella solidità dei rapporti con i nostri partners. Il link alla nostra pagina: https://www.linkedin.com/company/basket-torino

comunicato stampa

