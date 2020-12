"Sboccia" Green Pea: accanto a Eataly la nuova casa dei prodotti sostenibili [FOTO]

La data è fissata per il 9 dicembre. Quel giorno aprirà Green Pea, la nuova creatura di Oscar Farinetti, a pochi passi proprio dal punto vendita Eataly del Lingotto. Su 15mila metri quadri, un luogo dedicato solo a servizi e prodotti eco-sostenibili. Un centro commerciale green (appunto). "Ci spiace non poter aprire l'8, ma ieri ci sono stati mille morti per il Covid e dobbiamo essere rispettosi", dice lo stesso Farinetti, introducendo i lavori di inaugurazione.

"Il 90% degli scienziati ci dice che se non cambiamo il nostro modo di consumare le risorse della Terra andremo a sbattere contro il muro - dice Farinetti - e siamo stati fortunati che negli ultimi anni una ragazzina come Greta abbia stimolato un movimento di pensiero che ha fatto di più di quello mai fatto fino a quel momento da chiunque altro". "Ma è innaturale pensare a una decrescita felice. Non è naturale - prosegue -. Così come torneremo ad abbracciarci. Dobbiamo però cambiare il nostro modo di consumare".

Attualmente la rete è di 100 aziende, che da 5 anni collaborano al progetto. Dalle startup ai grandi marchi. "La struttura sembra un enorme gianduiotto, è in grado di prodursi energia con geotermico e fotovoltaico, oppure con altre forniture da fonte rinnovabile. Il legno presente arriva da Belluno, dove la tempesta di alcuni anni fa ha abbattuto buona parte delle foreste, testimonianza del cambiamento climatico e dei suoi effetti".

Quattro piani di vendita, più uno (quello più in alto) "dedicato all'ozio", compresa una piscina spa sul tetto. "Non apriremo una catena, saremo soltanto qui. Perché Torino? È vicina a casa mia, ma soprattutto è una città creativa, che ha inventato tutto e mi ha sempre portato fortuna. Ce ne sono altre che invece non mi portano bene e non ci torno più", conclude il patron.

"Farinetti è uno che le cose le fa accadere e aprire un'opera di questo genere in un momento simile può sembrare dura, per chi fa impresa. Ma per noi istituzioni è un segnale di speranza, come la neve di oggi che pulisce l'aria dall'inquinamento - dice il governatore Alberto Cirio -. Il Covid ci ha insegnato un valore democratico: siamo tutti fragili e uguali. Ecco perché certi valori vanno sottolineati. E speriamo che questo possa diventare anche un elemento di attrazione turistica".