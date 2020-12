A Moncalieri vigili al lavoro per porre fine alla "truffa della frutta e verdura"

Sono giorni 'caldi', nonostante il gran freddo atmosferico e la neve di queste ore per la Polizia locale di Moncalieri. Ci sono state già due denunce e diverse segnalazioni per la considdetta "truffa della frutta e verdura".

Di cosa si tratta? Due finti ambulanti avvicinano per strada pensionati o persone sole che hanno appena parcheggiato la macchina, soprattutto in giorni di mercato. Scendono fulminei e offrono una cassa di frutta e verdura all'ignara vittima, millantando l'ottima qualità della merce. Per essere più convincenti, aprono la portiera ancora non chiusa a chiave e appoggiano la cassa in macchina.

"Sono avanzi del mercato di oggi, se no la buttiamo, 5 euro e prendi tutto", dicono per convincere le persone. E quando la vittima si convince e tira fuori il portafogli, i triffatori glielo strappano dalle mani e fuggono. E ovviamente la qualità della merce è scadente. I vigili urbani di Moncalieri hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.

Intanto i vigili sono al lavoro anche su un altro fronte: macerie di vario tipo, resti edili, cataste di legno, mobili e vegetazione fuori controllo: un terreno era stato trasformato in una vera e propria discarica in via IV Novembre, la scoperta è stata fatta dopo le segnalazioni pervenute al Comando.

Gli agenti hanno verificato la questione e accertato il cumulo di rifiuti. Due giorni fa il Comune di Moncalieri ha provveduto ad emettere l'ordinanza di ripristino.