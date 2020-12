Piemonte, Anas: manutenzione degli impianti sul raccordo autostradale Torino-Caselle

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti tecnologici, di illuminazione e di segnalazione luminosa lungo gli svincoli del raccordo autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per consentire i lavori, sabato 5 dicembre nella fascia oraria 8:00 – 12:00 sarà chiusa al traffico, provenendo da Torino, la rampa di uscita per la A55 dello svincolo 1-Tangenziale. Dalle 13:00 alle 17:00 sarà invece interdetta la circolazione sulla rampa di ingresso dalla tangenziale in direzione Caselle con traffico deviato sulla rete locale.

Sempre per gli interventi di manutenzione degli impianti, lunedì 7 dicembre tra le 8:00 e le 12:00 sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso per Torino dello svincolo 3 per la circolazione proveniente dalla SP 460 e tra le 13:00 e le 17:00 la rampa di uscita per la SP 460 sulla carreggiata da Caselle in direzione Torino. Anche in questo caso il percorso alternativo è costituito dalla viabilità locale.

Infine, dalle 8:00 alle 12:00 di mercoledì 9 dicembre sarà chiusa al traffico la rampa di uscita per Caselle dello svincolo 4 - Caselle/Leinì per la viabilità in direzione Torino. Tra le 13:00 e le 17:00 la limitazione sarà invece in vigore sulla rampa di ingresso per Torino per il traffico proveniente da Caselle.