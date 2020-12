La Pro Loco di Bardonecchia prepara le attività natalizie in tempo di Coronavirus

L’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, preso atto delle recenti disposizioni normative contenute nel Dpcm “di Natale” del 3 dicembre organizza durante le festività natalizie, sino a domenica 6 gennaio 2021, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia, tre manifestazioni che, nel pieno rispetto delle vigenti norme volte a contenere la diffusione del COVID-19, intendono coinvolgere i residenti, i commercianti, i clienti, i turisti e gli abituali o occasionali frequentatori della Conca: “Illuminiamo il Natale”, “Ti regalo una parola” e “La casetta di Babbo Natale”.

ILLUMINIAMO IL NATALE

La Pro Loco ha donato ai commercianti diversi vasi con abeti rossi abbelliti con delle pigne dipinte in bianco e rosso dai bambini della scuola primaria e con decorazioni a tema riciclo realizzate dagli alunni delle scuole medie locali e ha provveduto a far installare in piazzetta Medail un abete alto 10 metri addobbato con luminarie tutto luce calda. Il Consorzio Turismo Bardonecchia, ha contribuito ad addobbare gli alberelli offrendo ai commercianti dei sacchi di juta dipinti con i loghi del Comune, della Pro Loco e del Consorzio. L’evento inizierà ufficialmente martedì 8 dicembre, alle ore 17.30, quando tutte le luci degli alberi si accenderanno contemporaneamente. Tutti gli alberelli al termine delle festività verranno trapiantati dagli alunni con il supporto dei carabinieri forestali e lasciati crescere liberamente.

TI REGALO UNA PAROLA

Tutta la popolazione può partecipare a “Ti regalo una parola”, ovvero ad indicare un termine, un pensiero, un augurio pieno di amore e di solidarietà che a cura degli organizzatori verrà poi intagliato su legno di montagna e adibito a decorazione all’alberello del commerciante del cuore.

Per aderire all'iniziativa occorre inviare alla Pro Loco, entro martedì 15 dicembre, il modulo presente sul link https://forms.gle/c46iDoBVyZgKahPg8 indicando la parola scelta, sull'alberello di quale attività vuole venga appesa la sua decorazione e utilizzando il link: https://paypal.me/prolocobardonecchia, versare un contributo di € 3,00 per il materiale

CASA DI BABBO NATALE

In via Medail 27 è stata edificata una casetta magica, abitata da elfi giocherelloni, con una buca dove imbucare le lettere a Babbo Natale, pronto ad esaudire personalmente tutte le richieste previa prenotazione telefonica o tramite whatsapp al +39 3516449330, nelle giornate di domenica 6 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30; lunedì 7 e domenica 8 dicembre 10.30-12.30 e 15.30-17.30; sabato 19 e domenica 20 dicembre, 10.30-12.30 e 15.30-17.30; sabato 21 e domenica 22 dicembre, 15.30-17.30 e mercoledì 23 dicembre, 10.30-12.30 e 15.30-17.30.

“In questo momento difficile per tutti a causa della lotta al COVID-19 – dice Carola Vajo, presidente della Pro Loco - abbiamo pensato a realizzare, con il patrocinio dell’Amministrazione Civica, la collaborazione del Consorzio Turismo Bardonecchia ed il coinvolgimento dei commercianti e delle scuole, alcuni eventi volti a dar vita armonia e luce alle vie del centro con particolare attenzione nei confronti dei più giovani e dei bambini, tra i più penalizzati dalla lotta alla pandemia. Bardonecchia è tradizionalmente una città calda ed accogliente, sempre pronta ad accogliere i turisti e i villeggianti che quando potranno tornare nella Conca avranno modo di vivere a pieno l’atmosfera natalizia”.

Per maggiori informazioni Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, Piazza Valle Stretta 1. Tel. + 39 0122 90 26 12; Cell. + 39 351 644 93 30; @mail proloco@bardonecchia.it