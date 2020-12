A Torino la Circoscrizione 7 si illumina per Natale

La Circoscrizione 7 di Torino si illumina in vista delle festività natalizie: sono sei, in totale, i progetti proposti da altrettante associazioni del territorio e finanziati con un contributo totale di 16373 euro. Le aree scelte per installare le luci, in collaborazione con Iren, sono particolarmente significative per la presenza di numerose attività commerciali, artigianali e mercatali.

A rientrare nella selezione sono l'area pedonale di Borgo Dora con 'Balon Christmas' dell'Associazione Commercianti Balon, via Vanchiglia e un tratto di via Artisti con l'iniziativa 'Luci di Natale 2020' dell'Associazione Operatori Economici di via Vanchiglia, corso Casale tra piazza Borromini e strada Fenestrelle con 'Luminarie Natalizie 2020' dell'associazione ToBorgo, corso Giulio Cesare tra corso Emilia e corso Novara con 'Luminarie Corso Giulio Cesare 2020' dell'Associazione Corso Giulio Cesare, corso Belgio e il mercato di corso Chieti con 'Natale in corso Belgio' dell'Associazione Operatori Economici Vanchiglietta e diversi punti del quartiere Vanchiglia con 'Illuminazione Natalizia” dell'Associazione AQV.

L'obiettivo, fanno sapere dalla Circoscrizione, è quello di incrementare la bellezza dei quartieri e promuovere uno shopping consapevole: “Quest'anno - dichiara il presidente Luca Deri – abbiamo voluto investire importanti risorse, messe a disposizione da tutta la Giunta, in modo da sostenere indirettamente il commercio di prossimità: siamo convinti che un quartiere illuminato a festa sia, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, necessario per aumentare il senso di appartenenza alla comunità”.

Il coordinatore al commercio Michele Crispo elogia la collaborazione con le associazioni: “Il lavoro svolto in questi quattro anni - commenta – ha consentito l'incremento delle borgate illuminate da una a sei, con grande soddisfazione da parte dei cittadini”.