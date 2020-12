Esordio casalingo per la Reale Mutua Basket Torino: al Pala Gianni Asti c'è Piacenza

Dopo la vittoria all’esordio contro Biella, la Reale Mutua Basket Torino è pronta per la prima partita casalinga del campionato. Oggi alle 17, infatti, al Pala Gianni Asti andrà in scena l’inedita sfida con UCC Assigeco Piacenza, una delle cinque novità per Torino nel girone verde, insieme a Udine, Verona, Mantova e Milano.

Al contrario di Torino, che dopo l’esordio contro Biella ha osservato due settimane di riposo a causa dello spostamento della sfida contro Capo D’Orlando, gli emiliani hanno già disputato due giornate di campionato con una vittoria contro Orzinuovi (92-94) e una sconfitta contro Trapani (80-84). Giusto mix tra esperienza e gioventù, la squadra di coach Salieri è decisamente votata all’attacco, con i due americani, Markis McDuffie e Tobin Carberry, come terminali offensivi. Entrambi alla prima esperienza in Italia, sono stati in grado nelle prime due partite di mettere a segno 25 punti e 9.5 rimbalzi il primo e 21 punti 3 rimbalzi e 4 assist di media il secondo.

La Reale Mutua dovrà fare anche i conti con l’infermeria: mentre Pinkins (visto in settimana per alcuni minuti nell’allenamento congiunto con Reggio Emilia, dopo un lungo infortunio) e Penna hanno fatto gli straordinari per provare ad essere pronti per oggi, coach Cavina dovrà sicuramente fare a meno dell’esperto playmaker Franko Bushati.

Per Torino, quella contro Piacenza, sarà anche la prima al Pala Gianni Asti a porte chiuse. Oltre ai già preannunciati cartonati con i volti dei tifosi, la Reale Mutua ha messo a punto un’altra iniziativa per “lenire” l’assenza del pubblico e stringere ancora di più il legame con i propri supporters: sulle bande laterali della divisa da gioco - che accompagnerà Alibegovic e compagni per tutta la stagione - sono stati stampati i nomi di tutti gli abbonati.

Palla a due alle h.17.00, diretta su LNP Pass, sul canale 601 del DTT e sul canale 814 della piattaforma Sky.