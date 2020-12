Moncalieri, dopo 30 anni va in pensione la storica direttrice della biblioteca Arduino

E' stato, a suo modo, un momento storico per Moncalieri. Nei giorni scorsi ha lasciato l'incarico, per raggiungere la meritata pensione, la storica direttrice della biblioteca civica Arduino.

Giuliana Cerrato ha vissuto 30 anni all'interno del polo culturale moncalierese, consentendole di crescere e diventare sempre più un punto di riferimento della città, oltre che degli amanti della cultura. C'è stata una piccola festa per il suo commiato, anzi viene difficile usare la parola festa, viste le limitazioni imposte dal Covid.

L'assessore Laura Pompeo, grande amica di Giuliana, le ha dedicato un lungo e affettuoso post su Facebook: "Prendo in prestito le parole di Plutarco: la mente non ha bisogno, come un vaso, d’essere riempita, ma, come un fuoco da ardere, necessita solo di una scintilla che l’accenda, che vi infonda l’impulso alla ricerca e il desiderio della verità".

"Abbiamo festeggiato il pensionamento della nostra grande direttrice Giuliana Cerrato, dopo 30 anni di lavoro alla “Arduino”, che ne ha fatto una biblioteca diventata una fabbrica di stimoli culturali, di impulsi alla conoscenza e alla ricerca, ma anche nel suo ruolo socialmente insostituibile", ha concluso Laura Pompeo.