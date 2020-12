Pochi dipendenti al tribunale di Ivrea, il personale giudiziario sciopera

L'annuncio arriva con alcuni giorni di anticipo: "Mercoledì prossimo il personale giudiziario del Tribunale di Ivrea aderirà allo sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali del pubblico impiego, cogliendo l'occasione per dar voce a un disagio profondo e silenzioso che dura ormai da sette anni".

Le Rsu sindacali sottolineano che il tribunale eporediese, che opera su una zona di oltre 500 mila abitanti, soffre ancora di una scopertura complessiva del personale giudiziario superiore al 50% a distanza di sette anni dalla riforma della geografia giudiziaria. Secondo i sindacati il rapporto giudici-abitanti dei tribunali piemontesi è di 1 ogni 11.624, mentre il rapporto a Ivrea diventa di 1 giudice su 22.347 abitanti.

"Ivrea, pur essendo il secondo tribunale del Piemonte, conta un organico teorico di sole 66 unità (36 effettive), mentre Alessandria all'incirca 105, Cuneo poco meno di 92 ed Asti intorno ai 72. Il flusso in ingresso dei procedimenti civili è pari a 7.621 (con una evasione annuale di 7.474 fascicoli), mentre Alessandria ne conta 6.720, Cuneo 6.094 e Asti 6.082. In ambito penale il flusso in ingresso è pari a 1235 procedimenti, mentre i numeri del Gip raddoppiano sino a divenire 3834".