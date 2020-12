Disegnare la scuola dei sogni: un concorso natalizio per gli studenti torinesi

Per il Natale in arrivo, l'associazione di genitori di Manzoni People, dell'istituto omonimo in corso Marconi, in collaborazione con Asai, ha deciso di lanciare un concorso di disegno coinvolgendo i bambini e i ragazzi di tutte le scuole di Torino. Un modo per sentirsi più vicini e, allo stesso tempo contribuire, alle attività commerciali locali, attraverso buoni spesa messi in palio per i vincitori.

Il tema del contest è "La scuola senza frontiere".