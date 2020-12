Conferenza egittologica online “La Collezione Papiri di Torino: passato, presente e futuro”

Giovedì 10 dicembre, alle ore 18, il Museo Egizio presenta la conferenza online "La collezione di papiri di Torino: passato, presente e futuro”, tenuta da Susanne Töpfer, curatrice e responsabile della collezione papirologica del Museo, e trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’istituzione.

Il Museo Egizio ospita una delle più significative collezioni di papiri al mondo, che comprende circa 700 manoscritti, interi o riassemblati, e oltre 17.000 frammenti di papiro, che documentano più di 3.000 anni di cultura materiale scritta in sette scritture e otto lingue. Alcuni papiri sono stati ben conosciuti e studiati fin dal loro arrivo nel 1824 con la collezione di Bernardino Drovetti; ma molti dei papiri custoditi nei depositi sono ancora oggi sconosciuti, e il loro contenuto è in fase di studio, se non ancora tutto da scoprire.

La conferenza si propone quindi di presentare le ricerche in corso sui papiri torinesi con la guida di Susanne Töpfer , che illustrerà passato, presente e futuro della collezione papirologica del Museo Egizio.

L'incontro sarà introdotto da Federico Poole, curatore del Museo.