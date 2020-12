San Salvario, minimarket chiuso per 5 giorni: troppa gente nel negozio e nessuna norma di sicurezza anti Covid

Troppe persone all'interno del negozio, mentre il titolare - un 36enne originario del Bangladesh - lasciava fare. Nessun cartello di avviso all'esterno del locale e nessuna traccia di igienizzanti. Per questo è stato chiuso per 5 giorni dagli agenti della Municipale un minimarket che si trova in via Nizza 1, a San Salvario.



L'operazione rientra nell'ambito di un'attività di controllo del territorio nell'area portici di via Nizza, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle regole anti-Covid contenute nel nuovo dpcm da parte degli esercenti e più in generale il mantenimento del decoro urbano.