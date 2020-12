All'ex stazione Fossata si ferma solo la disperazione: arrestati due pusher e 6 persone denunciate [VIDEO]

Le segnalazioni dei residenti ormai si erano fatte sempre più frequenti, quasi quotidiane. E così nella notte i carabinieri hanno fatto un blitz all'interno dell'ex stazione Fossata, in zona Rebaudengo, nell'area nord di Torino. In particolare, a finire sotto la lente d'ingrandimento è stato uno stabile in disuso, talvolta utilizzato come dormitorio, ma nel tempo diventato luogo di ritrovo di tossici e spacciatori.



Sono stati sorpresi in flagranza di reato ed arrestati due pusher, un gambiano e un senegalese di 23 e 40 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di 300 grami di eroina, suddivisi in 30 sacchetti da 10 grammi l’uno.





Nel corso della successiva perquisizione sono stati sequestrati anche 2.000 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Sono stati, inoltre, denunciati 3 italiani e 3 extracomunitari, tra cui due donne, per invasione di edificio, nonché segnalati alla prefettura del capoluogo piemontese tre assuntori di sostanze stupefacenti che utilizzavano le stanze dello stabile per drogarsi.

"Ancora una volta - ha spiegato l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca - dobbiamo ringraziare la rapidità e la solerzia con cui i nostri carabinieri sono intervenuti per portare la legalità dove ormai regnavano degrado e criminalità".