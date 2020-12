Arrestato pusher "mobile": sequestrati 7.650 euro e oltre 430 grammi di cocaina

Era paragonabile a un servizio di “delivery” quello messo su da un marocchino che si muoveva per la città per la consegna di droga.

A seguito di attività info-investigativa, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno scoperto l’attività illecita del quarantunenne che commerciava stupefacente spostandosi in diversi punti della città con la sua auto dove incontrava persone che salivano a bordo del veicolo per pochi minuti. I servizi di monitoraggio e osservazione hanno evidenziato agli agenti il modus operandi dell’uomo.

Ieri pomeriggio è stato visto arrivare in corso Tassoni dove, a bordo dell’auto, è salito un uomo poi fermato dagli agenti e trovato in possesso di una bustina contenente un grammo di cocaina appena acquistata. Poco dopo, in piazza Massaua è stato fermato anche il venditore.

Nel corso della perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di oltre 430 grammi di cocaina nascosti in auto e di 6.360 euro in contanti, anche questi, nella quasi totalità occultati, nel veicolo. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 1.290 euro.

Il quarantunenne, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.