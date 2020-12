Stalker aggredisce la ex e poi scappa: trovato dai poliziotti mentre litiga con altri parenti

Martedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un condominio del quartiere Santa Rita per la segnalazione di una donna picchiata dall’ex convivente.

Sul posto, gli agenti hanno raccolto il racconto della donna circa l’aggressione subita dall’ex che nel frattempo si era allontanato. L'uomo, cinese, non era nuovo a questi comportamenti: voleva infatti che la donna tornasse con lui, dopo una relazione finita tempo fa. Spesso si era presentato nel negozio della donna dove l'aveva aggredita verbalmente e minacciata.

Martedì, con uno stratagemma, un messaggio telefonico, si è presentato alla porta della donna ed è riuscito a farsi aprire, poi l'ha colpita al volto e al fianco con un calcio, prima di fuggire.

Mentre raccoglievano il racconto della vittima, i poliziotti hanno scoperto che l'uomo si trovava a casa di familiari, in centro città: anche lì aveva litigato con tutti, lanciando in aria e distruggendo vari oggetti.

Gli agenti sono arrivati sul posto mentre la lite era ancora in corso e gli animi si sono ulteriormente scaldati, con un parapiglia tra l’uomo e i suoi familiari lì presenti. Quando lui ha poi visto la sua ex, accompagnata dai poliziotti, è tornato a minacciarla anche in presenza degli agenti. L'uomo è così stato arrestato per atti persecutori e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.