I Circoli chiedono il "vaccino" contro il lockdown: "Lasciandoci chiusi si tradisce la Costituzione"

Non solo bar e ristoranti. Da quando è scattato il dpcm "a colori", tra le attività che hanno abbassato le saracinesche senza più rialzarle ci sono anche i Circoli. Realtà del territorio e spesso collegate alla zona in cui lavorano sia a livello di economia che di relazione sociale. E' per ridare voce a loro che Acli, Arci e Aics Piemonte lanciano un appello alla Regione , sostenuti anche dal Forum del Terzo Settore .

"Ci auguriamo che l’esclusione dei Circoli ricreativi, culturali e sociali dalle disposizioni che permettono la parziale riapertura dei luoghi di aggregazione disposta dai recenti provvedimenti del Governo, sia frutto di una semplice (ma non meno grave) dimenticanza e che si possa rapidamente risolvere con le dovute integrazioni", dicono le tre sigle che operano nel comparto. "Le forme organizzative di aggregazione e di socialità che si svolgono nei nostri Circoli, espressione di un tessuto vivo e propositivo della nostra società, si differenziano da quelle commerciali “sostanzialmente” per il senso e per il valore civile e democratico delle attività sociali che in essi si svolgono. Se passasse l’idea che, a parità di regole di sicurezza e dispositivi sanitari, i Circoli sono più “pericolosi” di un bar, di un'assemblea di condominio o di un luogo di lavoro, dovremmo desumere che c’è chi ritiene la cittadinanza attiva, l’impegno civile, la cultura, la solidarietà e la coesione sociale come elementi secondari o addirittura nocivi per il Paese".

"Non possiamo arrenderci allo sconforto e alle difficoltà, che questi mesi di emergenza sanitaria e di isolamento sociale legati al Covid ci hanno portato - è l'invito che aggiunge Gabriele Moroni, segretario del Forum del Terzo Settore in Piemonte -. In alcune realtà del nostro Paese si è intervenuto in questi mesi attraverso Ordinanze Regionali a prevedere provvedimenti ad hoc che riconoscessero la funzione peculiare delle attività dei Circoli, segno di attenzione verso queste realtà associative".