Coldiretti, spesa sospesa del contadino in favore del Natale dei nuovi poveri

Sabato 12 e domenica 13 dicembre in tutto il Piemonte, nei mercati di Campagna Amica, Coldiretti programma una mobilitazione straordinaria con la “Spesa sospesa del contadino”. L’iniziativa che vede coinvolti anche Giovani Impresa, ha l’obiettivo di offrire ai meno abbienti prodotti alimentari 100 per cento Made in Piemonte. Tutti i cittadini che faranno la spesa nei mercati di Campagna Amica potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie bisognose, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per un successivo cliente, con meno possibilità economiche. Nella spesa sospesa contadina al posto del caffè ci sono: frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari, rigorosamente Made in Piemonte, di qualità, freschi e genuini.

La mappa della solidarietà per l’iniziativa “Spesa sospesa del contadino” ingloba l’intera Regione Piemonte, con appuntamenti a Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e Vercelli. Per quanto riguarda il torinese, gli appuntamenti sono due. Sabato 12 dicembre, a San Giorio di Susa, dalle 9 alle 12, in piazza Micellone. Domenica 13 dicembre, a Torino, al mercato in piazza e giardini Cavour, dalle ore 9 alle 18.