Accusato di violenza sessuale, carabinieri assolto in appello a Torino

Assolto "perché il fatto non sussiste" un carabiniere accusato di violenza sessuale. La sentenza è stata pronunciata dalla quarta sezione della Corte d'appello di Torino.

In primo grado il militare era stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione dal tribunale di Ivrea. La vicenda al vaglio dei giudici risale al novembre del 2013. Una giovane donna era andata in una stazione dell'Arma per denunciare i maltrattamenti cui, a suo dire, era sottoposta per mano del fidanzato.

Secondo il suo racconto, il carabiniere si era presentato nell'appartamento con una scusa e poi aveva abusato di lei. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Riccardo Salomone.