Presidio dei lavoratori Safim: oggi il via al processo con 28 imputati

Si è tenuta oggi la prima udienza del processo Safim, l’azienda di None che nel 2016 ha licenziato 4 dipendenti che avevano chiesto all'azienda migliori condizioni di lavoro, scatenando con questa decisione una serie di rappresaglie da parte di quasi tutti i lavoratori. Il processo riguarda vari episodi che sono avvenuti durante le proteste. Gli imputati sono 28.

Il processo è stato subito rinviato per questioni tecniche. Intanto, però, davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia si è tenuto un presidio. "L'episodio del 2016 - hanno spiegato i manifestanti - fu una rappresaglia antisindacale contro cui furono organizzati scioperi e picchetti. Il licenziamento fu poi dichiarato illegittimo dal tribunale ma i quattro non furono integrati per via dell'applicazione della legge Fornero".

"I lavoratori - spiegano i Sì Cobas - sono accusati di essersi ribellati allo sfruttamento padronale usando usando due armi storiche del movimento operaio: la solidarietà e lo sciopero".