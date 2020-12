Processo di piazza San Carlo, spuntano nuovi atti

Sono spuntati nuovi atti che potrebbero risultare interessanti per i due processi che si stanno tenendo a Torino per i fatti accaduti in piazza San Carlo il giorno della finale di Champions League del 2017, quando una gang ha creato il panico tra i tifosi con uno spray urticante, generando il panico.

Nei giorni scorsi la procura ha recuperato del materiale raccolto nel corso delle indagini che però in un primo tempo non era stato incluso nel fascicolo. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe per lo più di carte riguardanti attività del Comune. In uno dei processi, quello che si celebra con il rito abbreviato e che riprenderà mercoledì prossimo, vede tra gli imputati anche la sindaca Chiara Appendino.

Ma è nell'altro processo, quello in rito ordinario in Corte d'Assise, che il pm ha fatto sapere che avrebbe messo il nuovo materiale a completa delle difese, pur non ritenendolo essenziale dal punto di vista della ricostruzione accusatoria.