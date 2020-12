Elezioni Rsu alla SKF di Pianezza, FIOM-CGIL maggioranza assoluta

La Fiom Cgil rende noto che si sono svolte il 10 dicembre 2020 le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale dello stabilimento SKF Industrie di Pianezza.

L’appuntamento elettorale ha registrato un’altissima partecipazione al voto dei lavoratori: hanno votato 135 lavoratori tra impiegati e operai sui 149 dipendenti dello stabilimento, con un’affluenza complessiva pari al 90,6%.

La FIOM CGIL si conferma maggioranza assoluta, ottenendo 92 voti, pari al 68% dei votanti, con un grande consenso anche personale: i due candidati più votati della fabbrica sono della Fiom Cgil.

La nuova RSU sarà composta da 3 delegati di cui 2 della Fiom Cgil e 1 della Fim Cisl che ha ottenuto 30 voti, mentre la Uilm Uil con 11 voti non elegge nessun RSU.

Toni Inserra, responsabile Skf Pianezza per la Fiom Cgil dichiara: “E’ un risultato che dimostra come l’impegno di questi anni dei nostri Rsu sia apprezzato. Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia confermata alla Fiom Cgil che proseguirà nell’impegno quotidiano insieme ai lavoratori dello stabilimento”.