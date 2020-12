La Juventus ricorda Ale&Ricky, annegati nel 2006 nel laghetto del centro sportivo di Vinovo. "Sono passati 14 anni, è passato un giorno"

"Faceva freddo, freddissimo, quel 15 dicembre 2006, quando a Vinovo si spensero le vite e i sorrisi di due ragazzi, Alessio e Riccardo. Quella sera si spense un po’ di luce per tutti noi: la luce della loro gioventù, del loro entusiasmo, della loro voglia di inseguire un pallone, con tutti i sogni che porta con sé. Quella sera è sempre. E’ oggi, è domani. Perché quando l’emergenza sarà finita, i nostri ragazzi torneranno a giocare, pronti a riempire i campi con le loro corse e la loro gioia. E in ognuno di loro ci sarà un po’ di Ale&Ricky". Con questa parole, la Juventus ha voluto ricordare - sul suo sito web - la terribile storia di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due promettenti calciatori bianconeri del settore giovanile morti tragicamente annegati in un laghetto del centro sportivo di Vinovo.

"Per sempre insieme, per sempre insieme a noi", si conclude il comunicato dedicato ai due ragazzi pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero.