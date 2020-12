Tende un agguato alla ex sotto casa, poi la insegue in auto: arrestato ventenne per maltrattamenti

Un cittadino italiano poco più che ventenne è stato arrestato lo scorso sabato mentre tentava di aggredire nuovamente l'ex compagna dove diversi episodi di violenza.

Il ragazzo era già riuscito a infrangere con un pugno uno dei finestrini dell’auto con cui la donna era fuggita per scampare alla sua furia.

Davanti ai poliziotti, l’aggressore ha mantenuto un atteggiamento violento e minaccioso, insultando sia la vittima sia gli agenti.

Da accertamenti svolti nell’immediato, è emerso che il giovane, da quando la convivenza con la compagna si era interrotta, alcuni mesi fa, a causa del suo comportamento violento, l’aveva in più occasioni offesa, minacciata di morte e percossa, causandole, nel corso di un episodio, finanche la frattura del setto nasale.

Sabato mattina, l’uomo ha minacciato telefonicamente il suicidio alla ex, addossandole la colpa del gesto, e con questo stratagemma le ha teso un agguato, dandole appuntamento sotto casa della madre.

Gli agenti, raggiunta velocemente la coppia, hanno arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato, e denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.