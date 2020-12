Violenza al centro di accoglienza per migranti: ospite sfonda la porta e colpisce la moglie con una pietra, arrestato

Viveva in un centro di accoglienza per migranti insieme alla moglie e i figli minorenni di cui uno nato da appena due settimane. Questo non ha però fermato la violenza di un uomo di 28 anni, di origine somala, che nei giorni scorsi è entrato ubriaco nella stanza in cui era ospitato con la famiglia: ha sfondato la porta e ha colpito la donna più volte con una pietra.



Un responsabile del Centro ha chiamato il 112 e i carabinieri hanno bloccato l'uomo. Si è così scoperto che questo comportamento andava avanti da mesi, sempre alla presenza dei due figli piccoli, ma la donna non aveva mai denunciato.



La vittima è stata soccorsa dal 118 ed è stata trasportata insieme ai figli al pronto soccorso dell’Ospedale di Moncalieri, per essere visitata e poi ricoverata. L’uomo è in carcere.