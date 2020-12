Tobias: il biologico local e social direttamente a casa tua, anche per Natale

Cibi di qualità a km 0, gusto naturale e genuino, varietà e assortimento per ogni esigenza. Sono sette le appassionate anime che, negli ultimi mesi, hanno dato vita a Tobias, rilevando la Biobottega di corso Vittorio Emanuele II 76, a Torino. Il cuore dell’attività è rimasto lo stesso, il biologico, ma ogni prodotto venduto si inserirà, durante questo nuovo percorso aziendale, in una specifica area semantica, seguendo tra direttive principali.

Il “local”, innanzitutto, che racconta le tradizioni e odora della nostra terra (il Piemonte o altre regioni), valorizzando la prossimità e la freschezza; per proseguire con “bio”, cioè certificato, emblema di una produzione rispettosa della natura e di chi compra e mangia; infine, “social”, frutto di imprese sociali, che includono soggetti svantaggiati, altrimenti privi di un'opportunità di lavoro.

Tre aggettivi che ben delineano il nuovo profilo scelto dalla società come biglietto da visita per i clienti torinesi.

Anche il nome è parlante. Il prefisso “To” richiama la comunità di appartenenza, mentre “bias” traccia la strada già compiuta e quella ancora in divenire, andando incontro a ogni diversità.

“Tobias - raccontano i titolari, illustrando il logo scelto - è una tartaruga che cammina lentamente, ma va lontano. Ama la menta e l'insalata a foglia larga, l'ombra fresca in estate e il ticchettio della pioggia. Come tutte loro, anche Tobias ha una lunga vita da tartaruga, grazie alla sua buona abitudine a mangiare sano e a frequentare buone compagnie: nella sua vita, dal suo basso punto di osservazione, ne ha visti di tutti i tipi e di tutti i colori. Ognuno è così incredibilmente diverso, buono alla sua maniera. E, in fondo in fondo, tutti sono altrettanto belli”.

Ogni prodotto distribuito in negozio ha dietro una storia, ed è cura degli operatori che vi lavorano raccontarla ai clienti nel migliore dei modi. Volontà di Tobias è che tutti i prodotti scelti siano buoni, capaci di stupire i sensi e rendere in cucina, raccontando l’eccellenza gastronomica italiana. Per questo sarebbe riduttivo parlare di un semplice market di alimentari, perché, a differenza dei classici supermercati, qui ogni prodotto respira e risplende di luce propria, in uno spazio ben definito.

In questo periodo, Tobias si sta occupando delle consegne a domicilio in tutta Torino, con ordinazioni che possono essere effettuare tramite Whatsapp o telefono: presto sarà disponibile un portale per prenotazioni e acquisti on line.

Fervono anche i preparativi per il Natale, con un’offerta speciale per tutti i clienti: cesti natalizi preconfezionati e assortiti a prezzo agevolato, su tre fasce, da 15, 30 o 50 euro. Ma c’è anche la possibilità di allestirli su richiesta, in base ai prodotti scelti dall’acquirente. Un esempio? Olii biologici di aziende agricole pugliesi o calabresi, paste fatte con grani antichi e macinate a pietra, vini naturali provenienti dai migliori vitigni del Piemonte, e molto altro ancora.

Una volta pronti, i cesti potranno essere recapitati direttamente a casa del destinatario. Un regalo perfetto anche in ambito aziendale.

Inoltre, nel mese di dicembre, Tobias ospita due iniziative di solidarietà: un banchetto della Fondazione Paideia Onlus, che vende direttamente i propri panettoni raccogliendo fondi per bambini e famiglie in difficoltà; un piccolo bazar di Natale allestito dall'Asilo Steineriano di Torino (via Cavour), con giochi e decorazioni in materiali naturali, per sostenere le iniziative culturali e didattiche dell'associazione.

Presentando in negozio questa copia, il cliente riceverà uno sconto del 10% sulla spesa (valido fino al 24/12/2020).

Per informazioni e acquisti

Tobias

Corso Vittorio Emanuele II 76, Torino

Mail: negozio.to@tobias.bio

Whatsapp: 334 7479561

Telefono: 011 5063076

Web: tobias.bio