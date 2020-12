Polizia municipale sequestra 17 chili di carne fresca trasportati sui sedili di un'auto

Nei giorni scorsi alcuni agenti della polizia municipale, durante un controllo ordinario di viabilità, hanno fermato un'auto che trasportava 17 chilogrammi di carne fresca di maiale, adagiati sul sedile posteriore all'interno di una scatola di cartone.

In ausilio agli agenti sono intervenuti anche i colleghi del Reparto specialistico della Sicurezza Stradale Integrata che, in considerazione del fatto che la carne era trasportata in veicolo privo di attestazione ATP (certificato che regola il trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo) e quindi facilmente soggetta ad alterazione organolettica per impossibilità a garantire la catena del freddo, hanno ipotizzato, a carico del conducente, il reato di ‘vendita e distribuzione di alimenti in cattivo stato di conservazione’ (art. 5, lettera b, legge n.283/62), disponendo pertanto il sequestro giudiziario probatorio della merce ai sensi dell’art. 354 del Codice di procedura penale.