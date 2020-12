Quanto costa uno scaldabagno a gas e la sua installazione?

All'interno di ogni abitazione è necessario installare un sistema efficienti che possa fornire l'acqua calda. Esistono svariate soluzioni in merito: scaldabagno a gas, stufe a pellet, scaldabagni elettrici e molti altri.

Fra queste, la soluzione più scelta per le abitazioni private è lo scaldabagno a gas. La scelta verte principalmente sia per l’efficacia che questo sistema offre e anche per il costo degli scaldabagni a gas e della sua installazione, nonché la manutenzione.

Perché scegliere uno scaldabagno a gas e quale modello

In primis, è opportuno comprendere perché la scelta dello scaldabagno a gas è migliore in confronto a quelli elettrici o di altro tipo. Si tratta di una scelta molto vantaggiosa sia in termini economici ma anche per la sicurezza e per la facilità d’uso.

A parità di un totale di acqua riscaldata da una caldaia elettrica in confronto ad una a gas, il costo di quest’ultimo rimane pur sempre inferiore al costo dell’energia elettrica.

Inoltre, esistono tre tipologie differenti di scaldabagno a gas:

Scaldabagno a gas ad accensione istantanea. Si tratta della tipologia più diffusa e dalla funzionalità più semplice. Ovvero, quando si apre il rubinetto dalla parte dell’acqua calda, il dispositivo elettronico all’interno dello scaldabagno innesca una fiamma alimentata appunto a gas che riscalda una serpentina immersa in acqua a temperatura ambiente. L’acqua riscaldata dalla fiamma esce così dalla camera per poi arrivare al rubinetto. Dato il semplice meccanismo si comprende il vantaggio economico di questo scaldabagno.

Come suggerisce il nome stesso, questo scaldabagno conserva al suo interno acqua calda, alla temperatura costante che si è preimpostata. Il vantaggio primario è sicuramente la velocità con la quale si può usufruire di acqua calda non appena si alza apre il rubinetto, ma per contro lo svantaggio è il costo e la grandezza ingombrante dello scaldabagno. Scaldabagno a gas a condensazione. Quest’ultima tipologia di scaldabagno è la più recente ed efficace in quanto racchiude in sé i due pregi dei precedenti modelli, rendendola così migliore in termini di resa. Il suo funzionamento consiste nel riutilizzare i fumi di scarico per mantenere costantemente l temperatura dell’acqua al livello desiderato e perciò di averla subito disponibile al bisogno. Perciò è veloce come lo scaldabagno ad accumulo ma con il risparmio di quello ad accensione istantanea.

Scaldabagno a gas e installazione: costi

I prezzi degli scaldabagno a gas variano in base alla loro tipologia e al kit compreso in fase di vendita.

Si tratta di una fascia di prezzo molto ampia e varia che parte dai 200 euro per i modelli base e dalla poca potenza, fino ad arrivare a 700€ per modelli molto più sofisticati. Vi sono per di più, alcuni casi in cui solo il costo dello scaldabagno può raggiungere i 1.000 euro.

I costi per l’installazione di uno scaldabagno a gas variano in base a diversi fattori.

Il primo e più importante aspetto tecnico che influenza il costo dell’installazione è il tipo di carburante utilizzato per alimentare e far funzionare lo scaldabagno. Esso può essere di tre tipi: gas naturale, gas butano e gas propano.

Un secondo fattore importante è la capacità di portata, che può variare dai 5 litri al minuto ai 20 litri al minuto.

Infine, all'interno del costo dell’installazione di uno scaldabagno a gas è indubbiamente il costo della manodopera del professionista specializzato per installare e posizionare a norma di legge lo scaldabagno nuovo.

Il costo dell’installazione di uno scaldabagno si deve aggiungere al costo dello scaldabagno stesso e varia dai 300 euro fino agli 800 euro. Questi sono i prezzi per l’installazione di uno scaldabagno nuovo ma in un’abitazione e postazione in cui le tubature e gli allacci sono già esistenti.

In caso di installazione da zero i costi dell’installazione possono lievitare leggermente.