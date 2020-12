Chiude l'ospedale del Valentino, Foglietta: "Sanità monta e smonta, visione Lego"

Continua a far discutere l'imminente chiusura dell' ospedale temporaneo Valentino . L'ultima, in ordine cronologico, a criticare le scelte della Regione Piemonte è Chiara Foglietta , vice capogruppo del Partito Democratico torinese.

"È chiaro - prosegue Foglietta - che di fronte a un'emergenza si debba agire subito e in fretta, ma è altrettanto evidente che ottobre non è marzo, e che le OGR non sono il Valentino, per capirci". "Anche di fronte all'agire di fretta si può scegliere con quale visione intervenire: se pensare che l'intervento sia il primo mattone verso altro - magari quei presidi territoriali di cui tutti parlano - o sia una scatola da prendere e poi buttare via" spiega l'esponente del Partito Democratico.