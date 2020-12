Paura ed apprensione a Moncalieri per un'anziana di 81 anni, ricoverata ieri al Cto in gravi condizioni, dopo essere investita in via Ponchielli mentre attraversava la strada.

La donna al volante della vettura si è immediatamete fermata a prestare i primi soccorsi e ha poi chiamato la Polizia locale. Sembra che viaggiasse ad una velocità consona: probabilmente non ha visto la pensionata che attraversava a causa del sole.

L'anziana è in prognosi riservata per le lesioni e i traumi subiti.