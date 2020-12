Poliziotti indagati, De Simone: "Ho agito per spirito di servizio"

"Ho agito per spirito di servizio". Questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso oggi in aula da Roberto De Simone, uno dei poliziotti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino indagato per una serie di presunte irregolarità.

La vicenda si incentra sul caso di un pusher marocchino su cui sarebbero state esercitate pressioni indebite nel tentativo di trasformarlo contro la sua volontà in un informatore. Su questo aspetto, De Simone ha detto che erano soltanto "comportamenti incalzanti". Quanto all'operazione antidroga ha detto di avere debitamente informato la dirigente del commissariato (anche lei indagata).

Nella casa di De Simone, perquisita nei giorni scorsi, sono stati trovati circa 300mila euro contenuti in vari sacchetti, ma il poliziotto ha spiegato che si trattava del denaro del figlio trentenne lavoratore autonomo.