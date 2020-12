Il regalo "tarocco" rischiava di finire sotto l'albero: la Finanza sequestra 4 milioni di mascherine e prodotti di lusso falsi

I marchi erano di quelli prestigiosi, che fanno effetto da soli. I prodotti erano tanti: circa 4 milioni, in tutto e per tutto somiglianti a quelli veri. Ma erano riproduzioni. Falsi. Contraffazioni. E chissà quanti di loro sarebbero finiti sotto l'albero o impacchettati per il Natale ormai alle porte. Mascherine, foulard, pochette, borsette, copri agenda e molto altro ancora. Ma la Guardia di Finanza di Torino ha scoperto e smantellato due organizzazioni specializzate nella produzione e commercializzazione di articoli recanti finti marchi di lusso. Da Chanel a Gucci, ma anche Giorgio Armani, Louis Vuitton, Adidas, Burberry. La scelta era vasta: dalle mascherine agli altri accessori di abbigliamento.

Le basi di questa produzione è smercio sono state scoperte a Settimo Torinese e nel quartiere Barriera di Milano: due laboratori a dimensione "artigianale" ricavati all’interno di abitazioni private e un esercizio gestito da asiatici che vendevano il tutto. Nove sono le persone denunciate per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti o mendaci. L’avvenuta commercializzazione dei beni avrebbe consentito di realizzare un volume d’affari superiore a 3 milioni di euro.





L’indagine delle Fiamme Gialle è partita dall’individuazione su alcuni social network delle pagine a tema gestite da due donne dove venivano pubblicizzati e offerti i prodotti illeciti. I due laboratori erano gestiti da due cinquantenni italiane le quali, attraverso macchinari all’avanguardia, confezionavano vari accessori di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, apponendo sugli stessi loghi contraffatti di marchi internazionali, così da trasformarli in ricercati articoli alla moda.

Oltre 600.000 i marchi contraffatti a “stampa sublimatica diretta su tessuto” sequestrati, unitamente a migliaia di metri di filato ed a 3 macchinari necessari alla cucitura e al confezionamento dei prodotti falsi. Una quarantina le case di moda del lusso oggetto dell’illecita riproduzione sulle mascherine in tessuto, che venivano vendute a 7 euro l’una oppure in kit comprendenti anche sciarpa e pochette al prezzo di 80. I beni recanti false indicazioni, all’occorrenza, in base alla richiesta, venivano confezionati in poche ore e spediti tramite corriere in tutta Italia.

Nel negozio gestito da cittadini dell’estremo oriente, oltre a numerose mascherine con marchi contraffatti, sono stati sequestrati 80mila accessori di abbigliamento ornamentali posti in vendita con segnalazioni false in relazione alla loro composizione in perla, zircone, ematite e grafite, nonché oltre un milione di articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento non sicuri.