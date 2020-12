Violenze all'ex moglie: assolto Daniel McVicar, il Clarke di Beautiful

"Dopo sei anni di accuse per me dolorose e non veritiere posso andare avanti pulito. Sono contro la violenza di ogni tipo, anche questo insegno a mio figlio, un uomo deve sempre proteggere la donna". Così Daniel McVicar, il "Clarke" della soap opera Beautiful, assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" dal Tribunale di Torino dall'accusa di maltrattamenti e lesioni avanzata dall'ex moglie, Virginia De Agostini.

La donna, lo scorso settembre, aveva ritirato le accuse, con il processo che é comunque andato avanti. A novembre McVicar aveva ribadito dinanzi al giudice la sua innocenza. “Ho conosciuto i miei avvocati tramite l’associazione 'Udire' che è un centro antiviolenza - commenta l'attore dopo la sentenza - voglio ringraziarli perché mi hanno ascoltato e hanno sempre creduto in me, presentando una bella difesa contro queste accuse. Sono rimasto tranquillo a Torino, continuando a vedere mio figlio ed è qui che continuerò a vivere. Lui sta imparando a giocare a basket, vado a prenderlo a scuola e non vediamo l'ora che la pandemia finisca per tornare alla normalità".