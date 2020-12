Torna a casa ubriaco e minaccia la madre novantenne che si rifugia dai vicini: arrestato

Ancora due storie di violenza tra le mura domestiche, che hanno portato all'arresto da parte dei carabinieri dei due responsabili: un 51enne di Nichelino e un 43enne di Torre Pellice

Nel primo caso, i militari sono intervenuti per fermare un uomo che, tornato a casa ubriaco, aveva iniziato a litigare con la madre novantenne con cui vive. La donna, scappata da una vicina per chiedere aiuto, ha allertato il 112 e sul posto i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi dei figlio con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia.