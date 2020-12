Questa notte i carabinieri hanno arrestato un romeno di 48 anni per tentato omicidio nei confronti della moglie 45enne, anche lei romena.

La donna è stata accoltellata nel corso di una lite per futili motivi. E' stata poi soccorsa e ricoverata in prognosi riservata per emorragia interna all'Ospedale di Ciriè. Il marito sarà invece tradotto nel carcere di Ivrea.