Strade più sicure, a Torino arriva il primo taxi dotato di defibrillatore

Nelle strade di Torino il primo taxi dotato di un defibrillatore. “L’appello lanciato dai taxisti torinesi, come la chiamata di un’auto pubblica per ricevere in donazione defibrillatori, è stato ricevuto nei giorni di Natale da un torinese molto noto” ha voluto testimoniare Marcello Segre, presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus.

“Umberto Maccioni poeta una delle anime del Circolo dei lettori di Torino, ha prima creato un canale social “Spigolando con Umberto” e poi viaggiando spesso sui taxi si è incuriosito al mondo degli autisti di auto pubbliche e del loro lavoro. Da qui il suo pensiero di vita e riconoscenza che si è tradotto nella donazione del primo defibrillatore a Stefania Laguardia (Como 25) ispiratrice e anima del Progetto torinese Taxicardia, Una corsa contro il tempo” spiega Segre.

“Solo due settimane fa - sottolinea il presidente dell’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus - o primi 56 taxisti da noi formati, in questo particolare momento di epidemia, avevano fatto battezzare le loro auto in Duomo presentando alla Città il progetto per creare una ‘flotta salva vita', per una città sempre più cardioprotetta. Un progetto che ha portato ad evidenziare sulle vetture la sigla 'Taxicardia' e il volto di Renato Biason, tassista scomparso a 51 anni per un attacco cardiaco all’Aeroporto di Caselle".