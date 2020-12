Vendita non autorizzata di fuochi d'artificio: segnalato il proprietario del bazar di via Di Nanni

I controlli degli operatori si stanno concentrando in particolare sulle certificazioni dei prodotti commercializzati e sull'obbligo dei negozianti di identificare gli acquirenti per non rischiare di rendere disponibili questi articoli ai minorenni.

Proprio a ridosso del Natale, il titolare di un frequentatissimo bazar di via Di Nanni, a Grugliasco, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria da parte dei Nuclei specializzati (Commercio/Ambiente/Territorio) del Corpo di Polizia locale di Grugliasco, per aver venduto a un minore di quattordici anni materiale pirotecnico di categoria F1 e F2, vietato per quella fascia d'età. Gli operatori della Polizia Locale hanno assistito, in abiti borghesi, all'acquisto, identificando il ragazzo non appena uscito dal negozio. Il responsabile dell'esercizio commerciale è stato convocato in Comando nell'immediatezza dei fatti per le verifiche sulle autorizzazioni e per la contestazione inerente il reato. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato e il giovane acquirente affidato ai genitori.