In 10 trascorrono l'intero pomeriggio al bar di via Lanzo: sanzionati

Domenica pomeriggio una chiamata al 112 NUE ha segnalato la presenza di numerosi avventori in una bar di via Lanzo. La pattuglia del commissariato Madonna di Campagna giunta sul posto ha notato una saracinesca del locale alzata mentre l’altra, che corrisponde all’area interna dell’attività dove sono presenti i posti a sedere, abbassata, come a voler celare la presenza di possibili clienti.

All'interno, i poliziotti hanno trovato 10 persone, perlopiù di nazionalità italiana, alcune sedute al tavolo, altre nei pressi del bancone, intente a consumare. Agli agenti hanno riferito di essere passati per prendere un caffè o per fare gli auguri a un amico. Vista la giustificazione "debole", i clienti sono stati sanzionati per aver violato le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid19 e invitati a rincasare. Il titolare dell’esercizio, al quale era già stata comminata a marzo una sanzione per inosservanza alle normative di contenimento della pandemia, è stato nuovamente sanzionato per aver effettuato attività di somministrazione, nonostante il divieto. Disposta la chiusura provvisoria del locale per 5 giorni.