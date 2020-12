No Tav lanciano palle di neve contro la polizia che risponde con gli idranti

Ennesima notte di disordini nei pressi del cantiere Tav di Chiomonte, in Val di Susa. Ieri sera un gruppo di attivisti contrari alla costruzione della linea ferroviaria, si é dato appuntamento a Giaglione dirigendosi poi verso i sentieri che conducono ai Mulini.

Qui, trovandosi la strada sbarrata dal cancello posto sul sentiero Gallo romano, i manifestanti hanno lanciato delle palle di neve verso le forze dell'ordine, che hanno risposto azionando gli idranti. Poco prima dell'azione di protesta, attraverso i loro canali social, i No Tav avevano spiegato che "é sempre più evidente come la controparte stia mettendo in campo ogni mezzo a sua disposizione per reprimere il diritto al dissenso e perpetrare la devastazione del territorio valsusino".