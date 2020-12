Venaria, ordinanza del sindaco vieta l'uso di botti e fuochi d'artificio fino al 3 gennaio

Con una specifica ordinanza, il sindaco di Venaria Fabio Giulivi ha deciso di vietare i botti e i fuochi d'artificio per festeggiare il Capodanno.

Il divieto è valido da oggi, 30 dicembre, fino al 3 gennaio. E' inibito l'utilizzo "di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi".

L'ordinanza prevede inoltre "il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti".

"Invito la cittadinanza - scrive Giulivi - al senso di responsabilità. E a non utilizzare artifizi di divertimento, distribuiti o prodotti illegalmente sul mercato o privatamente, di natura contraffatta".