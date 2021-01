Processo No Tav, Fabiola De Costanzo terza attivista in carcere dopo Nicoletta Dosio e Dana Lauriola

E' finita in carcere proprio nell'ultimo giorno dell'anno: il 31 dicembre. E' successo a un'attivista No Tav, Fabiola De Costanzo, coinvolta nello stesso processo che ha portato in prigione sia la storica attivista Nicoletta Dosio (che ha finito di scontare la pena) che la portavoce del movimento che si oppone alla Torino-Lione, Dana Lauriola, che invece si trova tuttora dietro le sbarre.

I fatti risalgono al 2012, quando durante una manifestazione furono aperti i caselli autostradali della Torino-Bardonecchia, permettendo così agli automobilisti di passare senza pagare il pedaggio. Per la De Costanzo è arrivata una condanna definitiva a due anni di reclusione. La donna si trovava già agli arresti domiciliari per condanne precedente, ma ora il cumulo di pena è salito a circa tre anni.

Il 30 dicembre il magistrato ha disposto l'arresto, che è stato eseguito nella giornata di ieri.