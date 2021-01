Bar di via Spotorno chiuso dalla Polizia: continuava a servire clienti al tavolo

bar chiuso dalla Polizia in via Spotorno

Alle 18 di ieri, venerdì 1° gennaio, agenti del Commissariato Barriera Nizza impegnato in un servizio di controllo del territorio mirato alla verifica del rispetto delle prescrizioni anti Covid, transitando in via Spotorno hanno notato luci accese e persone all’interno di un bar.

Dall’esterno erano ben visibili due persone sedute al tavolino intente a leggere una rivista e a bere una birra. Gli agenti appuravano che il proprietario del bar non solo aveva servito la bevanda al cliente, che cercava di spacciare per suo cugino, ma aveva regolarmente acceso la cassa; inoltre, la macchinetta dei caffè era pronta per l’utilizzo. I poliziotti appuravano che il cliente non era assolutamente imparentato col titolare del locale.

Pertanto, gli agenti hanno comminato al proprietario del bar la sanzione amministrativa prevista e chiuso l’esercizio al pubblico per 5 giorni a decorrere dal primo gennaio 2021. Il cliente è stato sanzionato anch’egli, in quanto si trovava al di fuori dalla propria abitazione senza motivi di necessità, urgenza o lavoro.