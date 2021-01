Stellantis, arriva l'ok degli azionisti: da Fca approvano con il 99,1%. Elkann: "Nasce qualcosa di unico, che va oltre i numeri"

E Stellantis fu. Tra le prime grandi novità di questo 2021 (benché ampiamente annunciata) Torino e il Piemonte registrano il semaforo verde da parte delle rispettive assemblee degli azionisti alla fusione tra Fiat Chrysler e Psa-Peugeot. L'ok da parte degli azionisti FCA è arrivato con il 99,1%, un plebiscito. Dalle proporzioni simili a quello ottenuto nella contemporanea assemblea degli azionisti Psa. Un "sì" che, come in tutti i matrimoni, adesso apre a un futuro completamente nuovo.

"Stellantis sarà l'unione di due partner che hanno in comune la stessa mentalità - ha detto John Elkann, presidente di Fca, aprendo i lavori dell'assemblea dei soci -. Un'alleanza che darà vita a qualcosa di unico, qualcosa che non si può descrivere soltanto con i numeri e i dati che quantificano in 5 miliardi di euro le sinergie".

Ma il confronto con gli azionisti è per Elkann anche l'occasione per fare il punto di quanto fatto fin qui dal management della storica casa automobilistica, passata attraverso evoluzioni un tempo impensabili. "In 10 anni il valore del Gruppo è aumentato di 5 volte - ha detto il presidente di Fca -. Adesso siamo di fronte a un nuovo passo avanti, fatto con coraggio". E ha ribadito scenari ambiziosi: "Vogliamo recitare un ruolo di primo piano nel decennio che inizia, quando cambierà il concetto di mobilità. Pionieri, come lo sono stati i fondatori di questo Gruppo".

E arrivati a uno snodo di questo genere, un riconoscimento particolare è andato a Mike Manley, amministratore delegato di Fca, che ha raccolto in passato la non facile eredità di Sergio Marchionne. "Manley ha fatto un lavoro eccellente, dando uno stile positivo - ha sottolineato Elkann - e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto rendendo possibile questa fusione".



Dopo il sì di oggi da parte delle assemblee, entro il mese di gennaio dovrebbero arrivare le ultime autorizzazioni normative da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea. FCA e Groupe PSA prevedono di perfezionare la fusione il 16 gennaio 2021. La negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis avrà inizio lunedì 18 gennaio 2021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext Paris e martedì 19 gennaio 2021 sul New York Stock Exchange.

E proprio la Borsa ha premiato il titolo Fca, mentre il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler ha dichiarato un dividendo straordinario condizionato di 1,84 euro per azione ordinaria corrispondente ad una distribuzione complessiva di circa 2,9 miliardi di euro per i titolari di azioni ordinarie FCA sarà venerdì 15 gennaio 2021.

Politica, invito bipartisan a valorizzare le competenze di Torino

Intanto, dal mondo politico ed economico non mancano raccomandazioni, timori e perplessità. "Con Stellantis nasce un gruppo dalle forti potenzialità strategiche a livello globale, con una solida presenza in Europa e nel continente americano, e interessanti prospettive verso i nuovi mercati dell’estremo Oriente - dice Sergio Chiamparino, consigliere regionale Pd -. L’ambizione di Torino e del Piemonte, nonostante gli squilibri nella governance del gruppo, deve essere quella di rimanere una delle teste strategiche di Stellantis, sviluppando nuove produzioni dall’elettrico ai motori a scoppio più innovativi. Bisognerà saper fare sistema, sia per garantire nuovi investimenti sia per difendere e accrescere l’occupazione. Credo che per le ambizioni di Stellantis sul versante della mobilità sostenibile, l’automotive torinese costituisca una risorsa importante di imprenditorialità, conoscenza è saper fare".

"La nascita di Stellantis rappresenta un'opportunità enorme per Torino. Il sistema politico e sociale del territorio lavori per presentare la nostra città quale piattaforma ideale su cui investire. In caso contrario commetterà un errore che peserà come un macigno sulle generazioni future": così Davide Ricca, coordinatore di Italia Viva a Torino. "Il futuro dell’auto e quello di Torino sono legati indissolubilmente legati".

Posizione politica opposta, ma concetti simili per Paolo Damilano, imprenditore e candidato sindaco di Torino con un progetto d'area di centrodestra. "Torino ha le carte in regola per tornare a contare sull'atlante d'Europa la nascita di Stellantis rappresenta una grande opportunità". "La nuova alleanza non potrà che prendere coscienza che qui sul territorio ci sono professionalità di straordinaria qualità e che saranno fondamentali per lo sviluppo di questa grande sfida. Il compito di chi governa la città sarà aprire subito un dialogo senza sguardi nostalgici al passato e intraprendere tutte le strade possibili per la tutela del territorio e dei lavoratori".

L'economia punta il dito: "Quali sono le politiche industriali del Governo?"

Ma chi punta il dito contro la politica, soprattutto nazionale, è il settore dell'economia. “Di fronte ad una trasformazione epocale per l’automotive e il territorio come quella di Stellantis, ad oggi non sono note le idee e tanto meno le linee concrete di politica industriale che il nostro Governo dovrebbe porre a tutela del settore - dice Corrado Alberto, presidente di API Torino -. Siamo come dei figli senza padri. Ma attenzione: parlo di padri in grado non di prendere iniziative in modo arbitrario e limitato, ma di padri che riescano a formulare proposte in grado di consolidare e accrescere la competitività delle imprese e del territorio. Continuiamo a subire la mancanza cronica e tragica di una visione di politica industriale che sia organica, efficace e coraggiosa”.

E il pensiero, alla luce di questo matrimonio, non può che andare oltre le Alpi. “In Francia l’approccio è totalmente diverso. Lo Stato Francese da sempre vede l’automotive come un comparto strategico, da difendere e da far crescere. Forse è il caso di guardare a quanto è stato fatto a Parigi”.